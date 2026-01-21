Молодой водитель на "семерке" в Сызрани сбил пешехода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 января, в 15:00 в Сызрани 19-летний водитель ВАЗ-2107 на ул. Образцовской у дома № 4Б совершил наезд на 58-летнюю женщину.

Фото: ГУ МВД по Самарской области