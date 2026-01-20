На трассе Самара — Бугуруслан столкнулись два грузовика

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области