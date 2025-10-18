Автомобилистка на Audi попала в больницу, не справившись с управлением

В пятницу, 17 октября, в Самаре автомобилистка пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 22:15 25-летняя женщина на Audi 80 в районе дома № 40 по ул. 3-я Кряжская не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в световую опору и дорожный знак. Затем автомобиль занесло, он наехал на бордюр и врезался в ограждение.
В результате находившуюся за рулем женщину доставили в больницу.
