Автомобилистка на Audi попала в больницу, не справившись с управлением

В пятницу, 17 октября, в Самаре автомобилистка пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:15 25-летняя женщина на Audi 80 в районе дома № 40 по ул. 3-я Кряжская не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в световую опору и дорожный знак. Затем автомобиль занесло, он наехал на бордюр и врезался в ограждение.

В результате находившуюся за рулем женщину доставили в больницу.