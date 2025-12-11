В Самаре планируют тестировать роботов-доставщиков

В Самарской области планируют тестировать роботов-доставщиков. Об этом стало известно из документов к законопроекту "О внесении изменения в статью 12 Закона Самарской области "О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области".

Проект закона разработали представители фракции "Единой России". В настоящее время инициатива внесена на рассмотрение Самарской губдумы.

В пояснительной записке отмечается, что новеллой предлагается расширить формы господдержки инновационной деятельности в регионе. В частности — содействовать в установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых и технологических инноваций.

"Понятие экспериментального правового режима закреплено в статье ФЗ <…>. Им является применение в отношении его участников в течение определенного периода времени специального регулирования по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых и технологических инноваций", — говорится в документе.

Как отметили представители партии "Единой России", на территории Самарской области уже действуют несколько экспериментальных правовых режимов: по эксплуатации беспилотных авиационных систем; по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств; по направлению медицинской деятельности с применением технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан. Еще один экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по коммерческой эксплуатации роверов (роботов-доставщиков) находится в стадии согласования.