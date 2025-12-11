16+
Законотворчество Власть и политика

В Самаре планируют тестировать роботов-доставщиков

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области планируют тестировать роботов-доставщиков. Об этом стало известно из документов к законопроекту "О внесении изменения в статью 12 Закона Самарской области "О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области".

Проект закона разработали представители фракции "Единой России". В настоящее время инициатива внесена на рассмотрение Самарской губдумы.

В пояснительной записке отмечается, что новеллой предлагается расширить формы господдержки инновационной деятельности в регионе. В частности — содействовать в установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых и технологических инноваций.

"Понятие экспериментального правового режима закреплено в статье ФЗ <…>. Им является применение в отношении его участников в течение определенного периода времени специального регулирования по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых и технологических инноваций", — говорится в документе.

Как отметили представители партии "Единой России", на территории Самарской области уже действуют несколько экспериментальных правовых режимов: по эксплуатации беспилотных авиационных систем; по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств; по направлению медицинской деятельности с применением технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан. Еще один экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по коммерческой эксплуатации роверов (роботов-доставщиков) находится в стадии согласования.

Ранее минэкономразвития РФ разработало проект постановления, который вводит экспериментальный правовой режим (ЭПР) для коммерческой эксплуатации роверов — роботов-доставщиков. Документ предусматривает запуск эксплуатации в 37 регионах России, увеличение парка устройств с нынешних 150 до 2,6 тыс. штук, обязательную страховку на 500 тыс. рублей и подробный алгоритм действий на случай ДТП.Среди норм, предусмотренных проектом: ограничение скорости (по дорогам — не более 25 км/ч, по тротуарам — не выше 10 км/ч; при пересечении проезжей части ровер должен снижать скорость до 6 км/ч); если робот создает помехи пешеходам, то он должен снизить скорость или остановиться; владелец ровера обязан застраховать каждое устройство на случай аварии; у каждого робота будет собственный номер и нанесенный на борту QR-код; максимальная мощность двигателя ровера не должна превышать 4 кВт; на эвакуацию сломанного ровера отводится четыре часа и т. п.

