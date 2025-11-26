Обманутым дольщикам разрешат продавать квартиры без уплаты налогов уже через год

Комитет Самарской губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике подготовил законопроект о сокращении срока владения квартирой, после которого она может быть продана без уплаты налога. Законодательная инициатива сформулирована на основании обращений жителей региона и связана с поддержкой обманутых дольщиков.

В пояснительной записке отмечается, что обманутые дольщики предложили региональным властям освободить их от уплаты налога на доходы физлиц при продаже жилого помещения, полученного в рамках оказания меры государственной поддержки.

"Основным мотивом для данного предложения является то, что средства застройщику были перечислены обманутым дольщиком более 10-15 лет назад до момента получения права собственности на квартиру. Однако с точки зрения налогового законодательства срок владения объектом недвижимости начинает течь с момента государственной регистрации права собственности (по общему правилу — с момента внесения оплаты по договору). В результате по прошествии значительного периода времени (10-15 лет) у обманутого дольщика изменяется первоначальная цель приобретения квартиры и возможна ее продажа в связи с отсутствием необходимости", — говорится в документе.

С учетом изложенного депутаты подготовили проект закона, в соответствии с которым предлагается снизить для данной категории минимальный предельный срок владения недвижимостью в целях освобождения от уплаты налогов до одного года.