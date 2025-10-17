На ул. Промышленности в Самаре столкнулись четыре машины

В четверг, 16 октября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:55 28-летний водитель ГАЗ-2410 двигался по ул. Промышленности. В районе дома №205 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Lada Kalina под управлением 43-летнего мужчины. От удара вазовскую легковушку отбросило на встречную полосу на CHANGAN CS55 PLUS. Китайская же иномарка от удара врезалась в ГАЗ-303.

В аварии пострадали 37-летний водитель CHANGAN и его 35-летний пассажир.