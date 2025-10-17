На ул. Промышленности в Самаре столкнулись четыре машины

В четверг, 16 октября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:55 28-летний водитель ГАЗ-2410 двигался по ул. Промышленности. В районе дома №205 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Lada Kalina под управлением 43-летнего мужчины. От удара вазовскую легковушку отбросило на встречную полосу на CHANGAN CS55 PLUS. Китайская же иномарка от удара врезалась в ГАЗ-303.
В аварии пострадали 37-летний водитель CHANGAN и его 35-летний пассажир.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!