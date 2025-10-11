В Сызрани иномарка сбила восьмилетнего велосипедиста на тротуаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 10 октября, в районе дома № 70 по ул. Декабристов в Сызрани автомобиль Renault Sandero сбил восьмилетнего велосипедиста, ехавшего по тротуару, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области