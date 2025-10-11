В Шигонском районе пострадала пассажирка налетевшего на отбойник УАЗ Patriot

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 10 октября, на автодороге "Обход г. Тольятти" в Шигонском районе автомобиль УАЗ Patriot в составе с прицепом наехал на барьерное дорожное ограждение и опрокинулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области