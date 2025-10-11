В столкновении трех автомобилей в Красноярском районе погиб человек

В субботу, 11 октября, в Красноярском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в 16:30 водитель Renault Logan ехал со стороны Уфы в сторону Самары. В пути он выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. После столкновения грузовик ударил Lada Granta, а затем съехал в кювет.

В результате происшедшего водитель Renault погиб на месте. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.