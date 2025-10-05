В Ставропольском районе госпитализировали мотоциклиста, столкнувшегося с иномаркой

В субботу, 4 октября, в 16:00 в Ставропольском районе столкнулись мотоцикл и Kia Magentis, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 62-летний водитель мотоцикла Motoland на 7,950 км дороги "Тольятти-Ягодное" на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Kia Magentis под управлением 37-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

Водитель мотоцикла госпитализирован.