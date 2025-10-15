В Самаре автомобиль Suzuki врезался в столб, пострадали женщина и ребенок

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 14 октября, в 17:00 в Кировском районе Самары Suzuki SX4 врезался в световую опору, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области