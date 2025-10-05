В Безенчуке в ДТП разбились "Приора" и "Газель", водители не пострадали

В воскресенье, 5 октября, в 17:45 на 14 км дороги Безенчук-Александровка в Безенчукском районе столкнулись Lada Priora и "Газель", передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 22-летний водитель Lada Priora, двигаясь со стороны села Екатериновка в направлении села Владимировка, нарушив требования дорожной разметки, выехал на "встречку", где столкнулся с "Газелью" под управлением 45-летнего мужчины, который двигался со стороны Владимировки.
Несмотря на то, что в ДТП "разворотило" оба автомобиля, водители сильно не пострадали. Отмечается, что "газелисту" на месте была оказана разовая медицинская помощь.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!