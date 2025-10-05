В Безенчуке в ДТП разбились "Приора" и "Газель", водители не пострадали

В воскресенье, 5 октября, в 17:45 на 14 км дороги Безенчук-Александровка в Безенчукском районе столкнулись Lada Priora и "Газель", передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 22-летний водитель Lada Priora, двигаясь со стороны села Екатериновка в направлении села Владимировка, нарушив требования дорожной разметки, выехал на "встречку", где столкнулся с "Газелью" под управлением 45-летнего мужчины, который двигался со стороны Владимировки.

Несмотря на то, что в ДТП "разворотило" оба автомобиля, водители сильно не пострадали. Отмечается, что "газелисту" на месте была оказана разовая медицинская помощь.