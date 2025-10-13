В Красноярском районе госпитализировали двух человек, пострадавших в ДТП с КамАЗом

В понедельник, 13 октября, в 3:00 ночи в Красноярском районе Kia Optima столкнулась с припаркованным на обочине большегрузом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем Kia Optima двигался по 1054 км трассы M-5 в направлении Уфы. В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на обочину, где допустил наезд на припаркованный на обочине большегруз КаМАЗ в составе полуприцепа под управлением 48-летнего мужчины.

Водитель легкового автомобиля и его пассажир — 30-летний мужчина — госпитализированы.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.