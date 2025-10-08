Под Самарой насмерть разбился мотоциклист

Во вторник, 7 октября, в 20:22 в Волжском районе разбился 51-летний водитель мотоцикла Kawasaki, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, мужчина двигался по ул. Новосельской поселка Рубежное, со стороны автодороги "Подъезд к г. Оренбург" от М5 Урал. В пути следования он не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения.

Мотоциклист скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.