В Шигонском районе две легковушки не поделили дорогу, есть погибший и пострадавшие

В субботу, 11 октября, в Шигонском районе столкнулись две легковушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 12:42 29-летний водитель Peugeot 206 на перекрестке равнозначных дорог не уступил автомобилю Lada Vesta и столкнулся с ним.

На месте ДТП погиб 31-летний пассажир Peugeot. Травмы получили водитель Vesta и шестилетний пассажир иномарки.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 37 противопожарной службы Самарской области, проводили аварийно-спасательные работы — сбор информации, отключение АКБ и деблокировали пострадавших.