В Шигонском районе две легковушки не поделили дорогу, есть погибший и пострадавшие

В субботу, 11 октября, в Шигонском районе столкнулись две легковушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 12:42 29-летний водитель Peugeot 206 на перекрестке равнозначных дорог не уступил автомобилю Lada Vesta и столкнулся с ним.
На месте ДТП погиб 31-летний пассажир Peugeot. Травмы получили водитель Vesta и шестилетний пассажир иномарки.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 37 противопожарной службы Самарской области, проводили аварийно-спасательные работы — сбор информации, отключение АКБ и деблокировали пострадавших.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!