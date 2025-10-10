В Сызрани парень без водительских прав сбил подростка и скрылся

В четверг, 9 октября, в Сызрани автомобилист сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:05 18-летний парень, не имеющий водительских прав, ехал на ВАЗ-2112 по ул. Астраханской. В районе дома № 23 он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 15-летнего юношу. После этого горе-водитель скрылся.

Пешеход в итоге попал в больницу. Водителя же нашли.