В Чапаевске столкнулись "Калина" и ВАЗ-2112, есть пострадавшие

В среду, 8 октября, в 00:38 в Чапаевске столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2112. В результате пострадали пассажиры "Калины", передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 28-летний водитель Lada Kalina двигался по ул. Сазонова в направлении ул. Ленина. В пути следования, на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Ленина и ул. Сазонова, он проехал на красный и столкнулся с Lada Kalina под управлением 18-летнего парня, который следовал по ул. Ленина в сторону ул. Сазонова.

В итоге пострадали 21-летние пассажиры "Калины", их госпитализировали.