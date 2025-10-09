В Чапаевске столкнулись "Калина" и ВАЗ-2112, есть пострадавшие

В среду, 8 октября, в 00:38 в Чапаевске столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2112. В результате пострадали пассажиры "Калины", передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 28-летний водитель Lada Kalina двигался по ул. Сазонова в направлении ул. Ленина. В пути следования, на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Ленина и ул. Сазонова, он проехал на красный и столкнулся с Lada Kalina под управлением 18-летнего парня, который следовал по ул. Ленина в сторону ул. Сазонова.
В итоге пострадали 21-летние пассажиры "Калины", их госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!