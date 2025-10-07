Под Самарой водителя большегруза зажало в кабине после столкновения с КамАЗом

Во вторник, 7 октября, в 05:50 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов на место ДТП в Волжском районе с участием двух большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
На 37 км дороги Р-229 в попутном направлении столкнулись MAN и КамАЗ. В кабине "MAN" водитель оказался заблокирован, ему потребовалась помощь спасателей.
"Гидравлическим аварийно-спасательным инструментом спасатели отжали дверь, приборную панель и срезали крышу", - отмечается в сообщении.
В 07:20 пострадавшего с травмой ноги передали врачам скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали 4 спасателя.
