Под Самарой водителя большегруза зажало в кабине после столкновения с КамАЗом

Во вторник, 7 октября, в 05:50 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов на место ДТП в Волжском районе с участием двух большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС