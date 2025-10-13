В Красноярском районе в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадал человек

В понедельник, 13 октября, в Красноярском районе на 1053 км трассы М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает ПСС по Самарской области.

Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Для деблокирования пострадавшего требовалась помощь спасателей. К спасательным работам приступили в 03:45. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего извлекли из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. В 04:40 работы на месте происшествия были окончены.