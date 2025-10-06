В Тольятти водитель фуры наехал на машину ДПС

В понедельник, 6 октября, в Тольятти произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:50 43-летний водитель грузовика IVEKO EVROSTAR двигался по Хрящевскому шоссе в направлении ул. Северной. В районе дома Nº13 он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге фуру занесло, и она врезалась в припаркованный патрульный автомобиль.

Пострадавших нет. Повреждения получили только автомобили.