В Сызранском районе столкнулись "Газель" и Ford

В четверг, 16 октября, в Сызранском районе на 3 км автодороги "Урал- Сызрань 1" столкнулись легковой Ford и бортовая "Газель". Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

В аварии никто не пострадал.