Общество

Семья Андреевых из Самарской области стала победителем всероссийского конкурса "Семья года"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Семья Андреевых из Исаклинского района Самарской области приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года". Диплом победителям вручил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в Национальном центре "Россия".

В награждении победителей также приняли участие заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, сенатор Российской Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель организационного комитета Всероссийского конкурса "Семья года" Лилия Гумерова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В 2025 году конкурс "Семья года" прошел уже в десятый раз. Участие в нем приняли почти 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 460 заявок со всех уголков страны.

В своем приветственном слове министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, отметил: "Конкурс показал невероятное разнообразие семейных историй, традиций и достижений, отражающих богатство и многогранность нашей страны. Всероссийскому конкурсу "Семья года" в этом году — десять лет. За это время в нем приняли участие более 40 тысяч семей из всех регионов Российской Федерации. Конкурс запустил череду региональных событий. И, безусловно, семьи-победительницы — настолько яркие, разные, позитивные, что они действительно становятся лицами нашей семейной политики, примерами для подражания".

В результате победителями всероссийского конкурса "Семья года" стали 89 российских семей. Они получили дипломы победителей в шести номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья — хранитель традиций", "Семья защитника Отечества".

"Как подчеркнул глава государства Владимир Владимирович Путин, вопросы поддержки и защиты семьи, ее ценностей, престижа, статуса имеют безусловный непреходящий характер. Именно они являются главными, опорными в сохранении и преумножении народа России на поколения вперед. Мы уделяем особое внимание сохранению семейных ценностей и поддержке многодетных семей. Все важнейшие решения в любой сфере сегодня принимаются с учетом запроса и интереса семей", — отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Среди победителей в номинации "Семья — хранитель традиций" — семья Андреевых из Исаклинского района. Стаж их семейной жизни — 37 лет. Их сын сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Семья Андреевых является автором проекта по сохранению семейных и культурных ценностей "Усадьба Андреевых". Село Самсоновка Исаклинского района, где проживают Андреевы, — совсем малочисленное, в нем прописано чуть больше 300 человек, а дворов и того меньше. Большинство жителей села по национальности чуваши. Уже пятое поколение семьи Андреевых живет именно в этом месте.

В сентябре 2024 года глава семьи Владимир Петрович обратился в Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" с инициативой проведения встреч семей бойцов СВО на безвозмездной основе, в формате выходного дня на своем подворье.

При поддержке Самарского филиала фонда "Защитники Отечества", выходной день в Усадьбе Андреевых провели уже 7 семей. Выходные в Усадьбе проводят участники СВО со всей Самарской области. Также здесь проходят детские праздники. В усадьбе есть целая спортивная полоса с препятствиями из СССР, коньки, лыжи и ватрушки, велосипеды, проводятся соревнования на деревянных ходулях, игры на билах или плоских колоколах, можно слушать русские народные сказки и советскую классическую музыку на проигрывателе ВЕГА с виниловым пластинками, знакомиться с местным родниками, озерами и горами с легендами от местных жителей, которые семья Андреевых скрупулезно собирает под запись.

В дальнейшем планируются творческие мастер-классы с семьями бойцов СВО.

Ранее вклад семьи в сохранение памяти и традиций предков отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Вы — гордость Самарской области. От всей души желаю вам большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия", — обратился он.

Напомним, у региона накоплен богатый, во многом уникальный, опыт в сфере семейной политики: для родителей предусмотрено 42 меры социальной поддержки. За последние 15 лет количество многодетных семей в Самарской области увеличилось почти в четыре раза и составляет более 42 тысяч. Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить ее значимость в современном обществе, 2025-й решением губернатора был объявлен в регионе Годом многодетной семьи, как и все последующее десятилетие.

