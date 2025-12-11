Самарцев приглашают исполнить детские мечты: в "Амбаре" и LETOUT открылись "Ёлки желаний"

В Самаре запустили новогоднюю акцию, в рамках которой каждый может стать Дедом Морозом для детей участников СВО. В ТК "Амбар" и LETOUT Аутлет Молл установлены "Ёлки желаний" с открытками, где ребята написали свои новогодние мечты. Всего собрано 254 таких писем.
Чтобы поучаствовать, достаточно выбрать открытку с ёлки, приобрести подарок и передать его в пункт сбора на стойке информации. Все подарки будут переданы детям, чьи отцы погибли на СВО.
Где найти ёлки:
— ТК "Амбар": вход А2, каминная зона, стойка информации.
— LETOUT Аутлет Молл: корпус "Шар", стойка информации возле эскалаторов.
Акция продлится до 20 декабря 2025 года.
По инициативе руководителей холдинга "Глобал Вижн" Геннадия и Ольги Сурковых компания поддерживает семьи военнослужащих и детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. "Ёлка желаний" стала одной из таких инициатив — она помогает ребятам получить внимание и тёплый новогодний подарок, а взрослым даёт возможность исполнить чью-то мечту.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.