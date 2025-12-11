Самарцев приглашают исполнить детские мечты: в "Амбаре" и LETOUT открылись "Ёлки желаний"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре запустили новогоднюю акцию, в рамках которой каждый может стать Дедом Морозом для детей участников СВО. В ТК "Амбар" и LETOUT Аутлет Молл установлены "Ёлки желаний" с открытками, где ребята написали свои новогодние мечты. Всего собрано 254 таких писем.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"