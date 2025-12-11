16+
Самарцев приглашают исполнить детские мечты: в "Амбаре" и LETOUT открылись "Ёлки желаний" "Родительская гостиная" открылась в Новокуйбышевске в помощь семьям, где растут особенные дети "Тольяттиазот" исполнит мечты воспитанников детского дома "Единство" Фонд X5 "Выручаем" поможет малообеспеченным семьям накрыть новогодний стол Новая мера соцподдержки позволила получить образование 55 участникам СВО

Соцподдержка Общество

Самарцев приглашают исполнить детские мечты: в "Амбаре" и LETOUT открылись "Ёлки желаний"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре запустили новогоднюю акцию, в рамках которой каждый может стать Дедом Морозом для детей участников СВО. В ТК "Амбар" и LETOUT Аутлет Молл установлены "Ёлки желаний" с открытками, где ребята написали свои новогодние мечты. Всего собрано 254 таких писем.

Чтобы поучаствовать, достаточно выбрать открытку с ёлки, приобрести подарок и передать его в пункт сбора на стойке информации. Все подарки будут переданы детям, чьи отцы погибли на СВО.

Где найти ёлки:

— ТК "Амбар": вход А2, каминная зона, стойка информации.
— LETOUT Аутлет Молл: корпус "Шар", стойка информации возле эскалаторов.

Акция продлится до 20 декабря 2025 года.

По инициативе руководителей холдинга "Глобал Вижн" Геннадия и Ольги Сурковых компания поддерживает семьи военнослужащих и детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. "Ёлка желаний" стала одной из таких инициатив — она помогает ребятам получить внимание и тёплый новогодний подарок, а взрослым даёт возможность исполнить чью-то мечту.

