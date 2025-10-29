В Самарской области беременные студентки получают финансовую помощь

В Самарской области с 2025 г. по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует мера поддержки для будущих мам, которые встали на учет по беременности на ранних сроках и обучаются очно в высших и средних учебных заведениях.

По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, этой мерой поддержки уже воспользовались более 350 студенток.

Одной из них стала Ирина Горбунова, студентка Самарского университета им. С. П. Королева. Сейчас она ждет второго ребенка и планирует направить выплату на покупку всего необходимого для малыша.

"Для будущего малыша мы почти все уже купили, и сейчас планируем отложить деньги на "расходные материалы" — подгузники, салфетки, пеленки. Половину суммы оставлю на роды: прошлый опыт научил, что иногда возникают незапланированные расходы", — рассказывает студентка.

О новой мере поддержки Ирина узнала, когда пришла в управление социальной защиты для переоформления другого пособия. Для оформления понадобились только справка от врача о постановке на учет и справка из университета об очном обучении. Деньги поступили в августе.

"Средства пришли очень быстро и очень помогли нашей семье. Для первой дочери мы покупали все на собственные средства, приходилось экономить. Сейчас все гораздо комфортнее, поэтому я очень благодарна главе региона за поддержку", — поделилась Ирина.

В Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента Владимира Путина.