В Самарской области беременные студентки получают финансовую помощь

В Самарской области с 2025 г. по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует мера поддержки для будущих мам, которые встали на учет по беременности на ранних сроках и обучаются очно в высших и средних учебных заведениях.
По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, этой мерой поддержки уже воспользовались более 350 студенток.
Одной из них стала Ирина Горбунова, студентка Самарского университета им. С. П. Королева. Сейчас она ждет второго ребенка и планирует направить выплату на покупку всего необходимого для малыша.
"Для будущего малыша мы почти все уже купили, и сейчас планируем отложить деньги на "расходные материалы" — подгузники, салфетки, пеленки. Половину суммы оставлю на роды: прошлый опыт научил, что иногда возникают незапланированные расходы", — рассказывает студентка.
О новой мере поддержки Ирина узнала, когда пришла в управление социальной защиты для переоформления другого пособия. Для оформления понадобились только справка от врача о постановке на учет и справка из университета об очном обучении. Деньги поступили в августе.
"Средства пришли очень быстро и очень помогли нашей семье. Для первой дочери мы покупали все на собственные средства, приходилось экономить. Сейчас все гораздо комфортнее, поэтому я очень благодарна главе региона за поддержку", — поделилась Ирина.
В Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента Владимира Путина.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.