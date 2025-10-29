16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области беременные студентки получают финансовую помощь Помощь в возвращении к мирной жизни: в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку Куйбышевский НПЗ занял семь призовых мест в конкурсе на высокую социальную эффективность В Самарской области опровергли информацию о сокращении выплат беременным студенткам Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика

Соцподдержка Общество

В Самарской области беременные студентки получают финансовую помощь

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с 2025 г. по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует мера поддержки для будущих мам, которые встали на учет по беременности на ранних сроках и обучаются очно в высших и средних учебных заведениях.

Фото: Самара 450

По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, этой мерой поддержки уже воспользовались более 350 студенток.

Одной из них стала Ирина Горбунова, студентка Самарского университета им. С. П. Королева. Сейчас она ждет второго ребенка и планирует направить выплату на покупку всего необходимого для малыша.

"Для будущего малыша мы почти все уже купили, и сейчас планируем отложить деньги на "расходные материалы" — подгузники, салфетки, пеленки. Половину суммы оставлю на роды: прошлый опыт научил, что иногда возникают незапланированные расходы", — рассказывает студентка.

О новой мере поддержки Ирина узнала, когда пришла в управление социальной защиты для переоформления другого пособия. Для оформления понадобились только справка от врача о постановке на учет и справка из университета об очном обучении. Деньги поступили в августе.

"Средства пришли очень быстро и очень помогли нашей семье. Для первой дочери мы покупали все на собственные средства, приходилось экономить. Сейчас все гораздо комфортнее, поэтому я очень благодарна главе региона за поддержку", — поделилась Ирина.

В Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента Владимира Путина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2