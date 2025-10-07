Уволенные беременные женщины могут оформить пособие в отделении СФР по Самарской области

Беременные женщины или молодые мамы, родившие или усыновившие малыша младше трех месяцев и потерявшие работу в связи с ликвидацией организации, имеют право на получение пособия по беременности и родам. Обязательным условием для его назначения является постановка на учет в Центре занятости населения в течение года со дня увольнения.

Размер пособия составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в Самарской области — 18 169 рублей. Осуществление выплаты пособия производится суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, а при рождении двух и более детей — 110) календарных дней после родов.

Для назначения пособия неработающим женщинам необходимо в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам обратиться с заявлением в региональное Отделение СФР. Это можно сделать лично в клиентских службах или через портал Госуслуг.

Также, помимо выплаты по беременности и родам, уволенные в связи с ликвидацией организации мамы имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Такая выплата предоставляется в размере 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком или месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам.

"Хочу заметить, что помимо женщины, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам или ухода за ребенком, за назначением пособия может обратиться его отец, а также другие родственники или опекун, уволенные при аналогичных обстоятельствах", — подчеркнула управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Необходимо отметить, что пособие может быть назначено только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.

Для оформления выплаты так же необходимо подать заявление — сделать это можно через портал Госуслуг или в любой удобной клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.