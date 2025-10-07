16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Уволенные беременные женщины могут оформить пособие в отделении СФР по Самарской области "Менеджер по заботе" поддержит инициативы граждан по всей России В Самарской области более 3 тыс. отцов получают пособие по уходу за ребенком Волонтеры КНПЗ помогли собрать в школу первоклассников из малообеспеченных семей "Это очень хорошая поддержка": в Самарской области многодетные получают выплаты для школьников и студентов

Соцподдержка Общество

Уволенные беременные женщины могут оформить пособие в отделении СФР по Самарской области

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Беременные женщины или молодые мамы, родившие или усыновившие малыша младше трех месяцев и потерявшие работу в связи с ликвидацией организации, имеют право на получение пособия по беременности и родам. Обязательным условием для его назначения является постановка на учет в Центре занятости населения в течение года со дня увольнения.

Размер пособия составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в Самарской области — 18 169 рублей. Осуществление выплаты пособия производится суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, а при рождении двух и более детей — 110) календарных дней после родов.

Для назначения пособия неработающим женщинам необходимо в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам обратиться с заявлением в региональное Отделение СФР. Это можно сделать лично в клиентских службах или через портал Госуслуг.

Также, помимо выплаты по беременности и родам, уволенные в связи с ликвидацией организации мамы имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Такая выплата предоставляется в размере 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком или месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам.

"Хочу заметить, что помимо женщины, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам или ухода за ребенком, за назначением пособия может обратиться его отец, а также другие родственники или опекун, уволенные при аналогичных обстоятельствах", — подчеркнула управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Необходимо отметить, что пособие может быть назначено только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.

Для оформления выплаты так же необходимо подать заявление — сделать это можно через портал Госуслуг или в любой удобной клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2