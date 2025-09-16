Волонтёры КНПЗ помогли собрать в школу первоклассников из малообеспеченных семей

Волонтёры Куйбышевского НПЗ привезли подарки в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района Самары. Они поздравили малышей с началом школьной жизни, пожелали интересных открытий, хороших отметок и, конечно, вручили подарки — новенькие рюкзаки, наполненные письменными принадлежностями.
Поздравлять будущих школьников — хорошая, добрая традиция на заводе. Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году заводчане помогли собрать в школу более 100 мальчишек и девчонок.
Рюкзаки и тетради, фломастеры и краски, пластилин и альбомы, самые разнообразные канцелярские принадлежности — целый месяц на предприятии комплектовали наборы для первоклассников, чтобы старт новой школьной жизни у них получился ярким и запоминающимся.
Заместитель директора Центра социального обслуживания населения Самарского округа Виктория Нефёдова поблагодарила волонтёров: "На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Куйбышевским НПЗ. Проведение таких социально значимых акций помогает детям и их родителям почувствовать внимание и поддержку — малообеспеченным семьям это особенно важно".
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.