Волонтёры КНПЗ помогли собрать в школу первоклассников из малообеспеченных семей

Волонтёры Куйбышевского НПЗ привезли подарки в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района Самары. Они поздравили малышей с началом школьной жизни, пожелали интересных открытий, хороших отметок и, конечно, вручили подарки — новенькие рюкзаки, наполненные письменными принадлежностями.

Поздравлять будущих школьников — хорошая, добрая традиция на заводе. Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году заводчане помогли собрать в школу более 100 мальчишек и девчонок.

Рюкзаки и тетради, фломастеры и краски, пластилин и альбомы, самые разнообразные канцелярские принадлежности — целый месяц на предприятии комплектовали наборы для первоклассников, чтобы старт новой школьной жизни у них получился ярким и запоминающимся.

Заместитель директора Центра социального обслуживания населения Самарского округа Виктория Нефёдова поблагодарила волонтёров: "На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Куйбышевским НПЗ. Проведение таких социально значимых акций помогает детям и их родителям почувствовать внимание и поддержку — малообеспеченным семьям это особенно важно".