Олег Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

С 10 ноября временно исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина будет командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.
Максим Харламов, занимавший должность начальника ЦПК с 2021 г., покидает пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Олег Кононенко - почетный гражданин Самарской области. Награжден орденом "За заслуги перед Отчеством" І степени.
Кононенко отмечен за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, которое он проявил в самом длительном полете по программе МКС (374 дня в космосе).
В этом году Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов - 1111 суток.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно