Общество

Олег Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

МОСКВА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 10 ноября временно исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина будет командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.

Максим Харламов, занимавший должность начальника ЦПК с 2021 г., покидает пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 

Олег Кононенко - почетный гражданин Самарской области. Награжден орденом "За заслуги перед Отчеством" І степени.

Кононенко отмечен за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, которое он проявил в самом длительном полете по программе МКС (374 дня в космосе).

В этом году Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов - 1111 суток.

 

