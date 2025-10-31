Олег Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

С 10 ноября временно исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина будет командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.

Максим Харламов, занимавший должность начальника ЦПК с 2021 г., покидает пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Олег Кононенко - почетный гражданин Самарской области. Награжден орденом "За заслуги перед Отчеством" І степени.

Кононенко отмечен за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, которое он проявил в самом длительном полете по программе МКС (374 дня в космосе).

В этом году Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов - 1111 суток.