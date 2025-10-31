В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона

Смотр парадных расчетов образовательных учреждений Самарской области прошел на площади им. В. Куйбышева в четверг, 30 октября, — в день рождения уроженца Самары Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза и дважды Героя Социалистического труда Дмитрия Устинова.

Участие в мероприятии приняли воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области. Были представлены абсолютно все муниципальные образования и городские округа. Смотр объединил более 2,5 тысяч человек — это 48 парадных расчетов. Победители станут участниками Парада Памяти 7 ноября, который пройдет в 15 раз, — в память об участниках Военного Парада 1941 года. Его основная тема в этом году — "Герои спорта на войне". Напомним, 84 года назад 25 тысяч бойцов в строю, 178 тысяч человек гражданского населения продемонстрировали всему миру единство, стойкость и мужество советского народа перед лицом тяжелейших испытаний.

"За прошедшие годы участниками и почетными гостями Парада Памяти стали представители всех регионов Российской Федерации и 25 стран мира. Мы рады тому, что 15 юбилейный парад вновь объединяет жителей разных регионов страны — тех, кому важно сохранение исторической памяти и защита исторической правды, в том числе перед международным сообществом, осознание чувства сопричастности к великой истории и современным Героям нашего государства!", — подчеркнула исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, начальник штаба международного патриотического проекта "Парад Памяти" Инна Жичкина.

Подготовку воспитанников кадетских классов и юнармейских отрядов оценивали представители Союза генералов Самары, ветераны специальной военной операции — люди, которые прошли боевые действия.

"В преддверии Парада Памяти вы должны показать строевую выучку, сплоченность. Ваша оценка зависит от каждого участника смотра", — обратился к воспитанникам военно-патриотических объединений региона перед началом смотра генерал-майор, член Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары" Николай Зайцев.

В оценочные показатели традиционно входят внешний вид участников парада, укомплектованность парадных расчетов, строевой шаг, темп, равнение в шеренгах и выправка. Максимальное количество баллов, которое можно было набрать — 10.

"Наша задача — растить патриотов. Очень рад тому, что школьники гордятся своими прадедами и делают все, чтобы стать участниками Парада Памяти. Сегодня они показали свою подготовку. Мы оценивали, как ребята выглядели, как держали строй, как маршировали. Вообще это непросто, но ребята все молодцы", — считает член Самарской общественной организации по поддержке военнослужащих, принявших участие в специальной военной операции "Возвращение", участник второго потока программы "Школа героев" Максим Баранович.

По итогам смотра каждый парадный расчет получил необходимые рекомендации, какое направление подготовки нужно подтянуть за неделю до проведения Парада Памяти.

Сегодня же Самара присоединилась к всероссийской акции "Марш Знамени Победы". Она реализуется ФГБУ "Роспатриотцентр" Росмолодежи в Год защитника Отечества, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным. Старт был дан в конце августа этого года на острове Шумшу Сахалинской области. Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии было направлено в субъекты России, в том числе в Самарскую область.

"Сегодня для всех юнармейцев был очень важный день — они приняли участие в смотре парадных расчетов. Лучшие — станут участниками Парада Памяти 7 ноября. Важно отметить, что сейчас проходит всероссийское голосование по выбору столицы юнармейского движения. И Самарская область в числе других регионов России претендует на это звание в 2026 году, потому что наши юнармейцы самые сильные и выносливые, уважают ветеранов и чтут память, и у нас самая большая команда Юнармии, более 67 тысяч ребят. Сегодня же юнармейцы Самары в рамках Всероссийской акции передали Знамя Победы таким же воспитанникам детско-юношеского военно-патриотического общественного движения из Ульяновска. Вместе с ветеранами морской пехоты мы почтили память дважды Героя Российской Федерации, генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего при выполнении задач специальной военной операции", — отметил начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Алексей Родионов.

После окончания смотра парадных расчетов на площади Куйбышева состоялась торжественная церемония посвящения в ряды Юнармии. Клятву на верность своему Отечеству и юнармейскому братству произнесли свыше 300 школьников Самарской области.