Народный фронт призывает устанавливать мобильное приложение "Радар. НФ" в целях безопасности Народный фестиваль традиций "Русский характер", Ночь искусств и Большой этнографический диктант: в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства В Самаре на линии выйдут 25 новых автобусов Самарская молодежь строит будущее АПК Многодетным семьям Самарской области компенсируют стоимость обучения ребенка в вузе или колледже

Общество

Народный фронт призывает устанавливать мобильное приложение "Радар. НФ" в целях безопасности

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Общероссийский Народный фронт "За Россию" создал мобильное приложение "Радар. НФ". Оно призвано помогать людям быстро сообщать о подозрительных объектах и возможных угрозах. Его цель — наладить прямую связь между населением и экстренными службами.

Для отправки сообщений необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти авторизацию по номеру телефона. Приложение работает даже без интернета — сообщение отправится при восстановлении связи.

По информации Народного фронта, с 2023 г. приложение скачали более 1,5 млн человек.
Дополнительную информацию о назначении и возможностях мобильного приложения можно получить по ссылке.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

