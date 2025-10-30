Народный фронт призывает устанавливать мобильное приложение "Радар. НФ" в целях безопасности

Общероссийский Народный фронт "За Россию" создал мобильное приложение "Радар. НФ". Оно призвано помогать людям быстро сообщать о подозрительных объектах и возможных угрозах. Его цель — наладить прямую связь между населением и экстренными службами.

Для отправки сообщений необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти авторизацию по номеру телефона. Приложение работает даже без интернета — сообщение отправится при восстановлении связи.

По информации Народного фронта, с 2023 г. приложение скачали более 1,5 млн человек.

Дополнительную информацию о назначении и возможностях мобильного приложения можно получить по ссылке.