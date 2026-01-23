В Самаре скончалась известный журналист Нина Алпатова

В четверг, 22 января, в возрасте 69 лет скончалась в больнице известный самарский журналист, обладательница престижной журналистской награды "Золотое перо губернии" Нина Алпатова.
Нина Алпатова - член Союза журналистов России, выпускница Ленинградского университета. Свою жизнь посвятила любимой профессии. Ее статьи публиковались в "Комсомольской правде", "АиФ", журнале "Крестьянка" и других. Была корреспондентом областной газеты "Волжская коммуна", редактором отдела социальной политики газеты "Самарские известия". Нина Алпатова - лауреат премии Союза журналистов России "За журналистское мастерство" (1998 г.), лауреат конкурса "Золотое перо Губернии" (1999 год).
Она внесла весомый вклад в развитие региональной журналистики.
Редакция Волга Ньюс выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Нины Алексеевны.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.