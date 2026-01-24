В мэрии Самары рассказали, когда в город привезут 31 новый трамвай

Поставка 31 трамвая "Львенок" в Самару завершится до 30 апреля, сообщили в мэрии в ответ на запрос Волаг Ньюс.

В течение зимы планируется поставка 11 единиц, два из которых уже прибыли в Самару. Еще 10 единиц будут поставлены до 31 марта, а оставшиеся 10 — до 30 апреля.

Ранее в горадминистрации отмечали, что новые вагоны выйдут на маршруты №№ 7, 11, 12, 19, 20, 20К, 22, 23, 24. Подчеркивалось, что эти трамваи могут курсировать не только в одиночном варианте, но и в сцепке.

В ответе на запрос в мэрии также сообщали, что в 2026 г. шесть трамвайных вагонов пройдут капитальный ремонт. Кузовной ремонт и обновление лакокрасочного покрытия будет производиться сотрудниками МП "Трамвайно-троллейбусное управление", а ходовые тележки будут отправлять в Челябинск на площадку изготовителя — АО "УКВЗ".