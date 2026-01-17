В Самару прибыли два новых трамвая "Львенок", сообщает мэрия города. Это первая поставка в этом году.
"Такие трамваи могут курсировать не только в одиночном варианте, но и в сцепке, что позволит увеличить пропускную способность маршрутов и эффективно регулировать пассажиропоток в часы пик. Новые вагоны выйдут на маршруты № 20, 20К, 7, 19, 11, 12, 22, 23, 24", - уточнили в администрации.
Напомним, в 2024 г. было подписано соглашение на поставку 71 трамвая "Львенок". Город получил уже 40 односекционных составов. Помимо 31 "Львенка", в Самаре ожидается поставка 101 автобуса и 31 троллейбуса в 2026 году.
Последние комментарии
