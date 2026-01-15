В Самару отправили два новых трамвая "Львенок"

Два трамвая "Львенок" из новой партии отправились в Самару, сообщает ПК "Транспортные системы".

"Мы обкатали вагоны, проверили все системы, пролили в дождевальной камере и бережно их упаковали. Скоро самарский "прайд" примет новых членов в большую трамвайную семью", - заявили в компании.

Напомним, в 2024 г. было подписано соглашение на поставку 71 трамвая "Львенок". Город получил уже 40 односекционных составов. Помимо 31 "Львенка", в Самаре ожидается поставка 101 автобуса и 31 троллейбуса в 2026 году.