В Самару отправили два новых трамвая "Львенок"

Два трамвая "Львенок" из новой партии отправились в Самару, сообщает ПК "Транспортные системы".
"Мы обкатали вагоны, проверили все системы, пролили в дождевальной камере и бережно их упаковали. Скоро самарский "прайд" примет новых членов в большую трамвайную семью", - заявили в компании.
Напомним, в 2024 г. было подписано соглашение на поставку 71 трамвая "Львенок". Город получил уже 40 односекционных составов. Помимо 31 "Львенка", в Самаре ожидается поставка 101 автобуса и 31 троллейбуса в 2026 году.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.