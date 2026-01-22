16+
Общество

В Самаре возродили каток на Некрасовском спуске набережной

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 21 января, в Самаре открылся еще один каток. Новая ледовая площадка площадью 800 квадратных метров появилась по предложению главы города Самары Ивана Носкова в районе Некрасовского спуска самарской набережной — на том месте, где она располагалась в советское время.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Каток на Набережной у Некрасовского спуска — долгожданное событие для многих жителей Самары. Особенно для тех, кто помнит его по своему детству и юности в советский период. Это новый каток, поэтому его открытие было не совсем обычным — первыми на лед вышли воспитанники самарской детско‑юношеской спортивной школы № 10, благодарю ребят за красивое выступление. И приглашаю всех самарцев этой зимой побывать на этой и на других ледовых площадках города!" — сказал глава города Самары Иван Носков.

Вход на каток для жителей и гостей Самары бесплатный. Также доступен прокат коньков: 30 минут — 350 рублей, 1 час — 400 рублей. Кроме того, есть теплое помещение, где можно переодеться, работает камера хранения, а рядом расположены пункты питания.

Каток на Некрасовском спуске работает ежедневно, кроме понедельника и периода с 7:00 до 11:00 — в это время специалисты МАУ "Самарская набережная" очищают и восстанавливают лед. В дальнейшем эту ледовую площадку планируется сделать ежегодной.

