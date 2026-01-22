В Самаре объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов

В Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Причина - грядущие морозы, сообщили в Приволжском УГМС.

"В период с 23 по 27 января местами по региону ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", — отмечается в сообщении.