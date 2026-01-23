Региональный минтранс проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило о промежуточных результатах проверки транспортного сообщения между Самарой и Новокуйбышевском. Работа была инициирована после обращений жителей к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

19 января на оперативном совещании в правительстве глава региона поручил руководителю областного минтранса Артуру Абдрашитову детально разобраться в ситуации.

На основании данных, полученных в ходе мониторинга с 19 по 22 января, ведомство располагает следующей информацией. На маршрутах № 127 (ООО "Городской Экспресс") и № 429 (ООО "Маяк") за отчетный период полностью соблюдали условия госконтрактов: утвержденное расписание, выпуск подвижного состава и интервалы движения. Выполнение рейсов составило 100%. Наиболее высокая загруженность отмечалась в утренние и вечерние часы.

"Задача любой проверки — получить объективную картину. Промежуточные данные мониторинга показали, что на данном этапе перевозчики работают в соответствии с требованиями. В частности, работа ООО "Маяк" на маршруте № 429 осуществляется стабильно, без нареканий по соблюдению графика движения, — отметил врио министра Артур Абдрашитов. — Эта информация станет частью общего мониторинга, который ведомство проводит на регулярной основе для контроля качества услуг".

Стабильность работы маршрута подтверждается и отзывами пассажиров. "Главное для меня — это вечерние рейсы. Когда знаешь, что автобус придет без задержек, можно спокойно закончить рабочий день, не бежать сломя голову. Сейчас 429-й отправляется точно по графику. В салоне комфортно, и даже вечером есть свободные места", — отметила жительница Новокуйбышевска и постоянная пассажирка маршрута № 429 Виктория Власова.

Полномасштабная проверка работы маршрутов № 127 и 429 рассчитана на 10 дней. Она включает в себя комплексный анализ технического состояния подвижного состава, соблюдения условий государственных контрактов и качества обслуживания. Решение о применении каких-либо мер будет принято исключительно по завершении этого комплексного анализа и представления окончательных выводов.