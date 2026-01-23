16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских школьников начали переводить на дистант из-за морозов Региональный минтранс проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска В Самаре скончалась известный журналист Нина Алпатова Самара попала в десятку городов, где предприниматели используют ИИ для работы Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания

Общество

Региональный минтранс проверяет работу автобусных маршрутов до Новокуйбышевска

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило о промежуточных результатах проверки транспортного сообщения между Самарой и Новокуйбышевском. Работа была инициирована после обращений жителей к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

19 января на оперативном совещании в правительстве глава региона поручил руководителю областного минтранса Артуру Абдрашитову детально разобраться в ситуации.

На основании данных, полученных в ходе мониторинга с 19 по 22 января, ведомство располагает следующей информацией. На маршрутах № 127 (ООО "Городской Экспресс") и № 429 (ООО "Маяк") за отчетный период полностью соблюдали условия госконтрактов: утвержденное расписание, выпуск подвижного состава и интервалы движения. Выполнение рейсов составило 100%. Наиболее высокая загруженность отмечалась в утренние и вечерние часы.

"Задача любой проверки — получить объективную картину. Промежуточные данные мониторинга показали, что на данном этапе перевозчики работают в соответствии с требованиями. В частности, работа ООО "Маяк" на маршруте № 429 осуществляется стабильно, без нареканий по соблюдению графика движения, — отметил врио министра Артур Абдрашитов. — Эта информация станет частью общего мониторинга, который ведомство проводит на регулярной основе для контроля качества услуг".

Стабильность работы маршрута подтверждается и отзывами пассажиров. "Главное для меня — это вечерние рейсы. Когда знаешь, что автобус придет без задержек, можно спокойно закончить рабочий день, не бежать сломя голову. Сейчас  429-й отправляется точно по графику. В салоне комфортно, и даже вечером есть свободные места", — отметила жительница Новокуйбышевска и постоянная пассажирка маршрута № 429 Виктория Власова.

Полномасштабная проверка работы маршрутов № 127 и 429  рассчитана на 10 дней. Она включает в себя комплексный анализ технического состояния подвижного состава, соблюдения условий государственных контрактов и качества обслуживания. Решение о применении каких-либо мер будет принято исключительно по завершении этого комплексного анализа и представления окончательных выводов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1