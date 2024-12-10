Олег Кононенко удостоен звания "Почетный гражданин Самарской области"

Губернатор Вячеслав Федорищев присвоил звание "Почетный гражданин Самарской области" Олегу Кононенко.
Как отмечается в постановлении, звание присвоено "за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области и плодотворную деятельность, способствующую повышению известности и авторитета региона в РФ и за рубежом".
Олег Кононенко — инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина". Обладатель медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" и других наград.
В этом году Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов — 1111 суток.
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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!