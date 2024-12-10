Олег Кононенко удостоен звания "Почетный гражданин Самарской области"

Губернатор Вячеслав Федорищев присвоил звание "Почетный гражданин Самарской области" Олегу Кононенко.

Как отмечается в постановлении, звание присвоено "за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области и плодотворную деятельность, способствующую повышению известности и авторитета региона в РФ и за рубежом".

Олег Кононенко — инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина". Обладатель медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации" и других наград.

В этом году Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов — 1111 суток.