В Самаре ограничат движение в связи с Парадом Памяти

В пятницу, 7 ноября, на площади им. Куйбышева в Самаре пройдет Парад Памяти. В связи с этим в центре ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта.
6 ноября с 12:00 до 19:00 и 7 ноября с 06:00 до 17:00 ограничат движение, включая средства индивидуальной мобильности, на участках:
- по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;
- по нечетной стороне ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
- по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.
Также с 6:00 6 ноября до 17:00 7 ноября на этих участках улиц, а также по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и по ул. Галактионовской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской запретят остановку и стоянку транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.
Автобусы №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226 будут следовать по скорректированным трассам с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 6:00 до 17:00 7 ноября.
