Общество

Скончалась бывший проектор Университета Наяновой Надежда Рогожина

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
30 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Надежда Рогожина — педагог, бывший проректор Университета Наяновой.

Фото: предоставлено Академией Наяновой

Надежда Рогожина в 1968 г. окончила факультет иностранных языков Куйбышевского педагогического института (английское отделение). В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Московском государственном педагогическом университете.

С 1968 по 1973 г. она работала учителем английского языка в средней школе № 120 Куйбышева. С 1973 по 1990 г. — преподаватель кафедры иностранных языков Куйбышевского института культуры, с 1990 по 2020 год — завкафедрой лингвистики и межязыковой коммуникации, проректор по международным программам Самарского государственного областного университета (Наяновой).

Надежда Рогожина была создателем и руководителем газеты SchoolEnglish, делала переводы, в том числе художественной литературы.

"Надежда Никифоровна была ярким красивым человеком, высочайшим профессионалом и наставником. Её любили, уважали сотрудники и студенты. Уход из жизни такого человека — большая, невосполнимая потеря. В сердцах сотрудников и студентов Надежда Никифоровна навсегда останется почитаемым и любимым человеком", — отмечают в Академии Наяновой.

Прощание с Надеждой Рогожиной пройдет 2 ноября в Храме в честь святой мученицы Татианы (ул. Академика Павлова, 1 "Б"). Литургия начнется в 9:00, отпевание — в 10:30, вынос — в 11:30

