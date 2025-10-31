16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6 Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ" Остров везения: "Ростелеком" запускает новую мини-игру Первый биотерминал заработает в салоне связи Т2 в Самаре Кибер-колдовство и фокусы с исчезновением: как пережить Хэллоуин, если ты предприниматель

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Новый флагманский роутер Wi-Fi 6 Electra F30AX оснащен чипсетом AX3000. Устройство работает в двух диапазонах частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала — устройство уже оснащено mesh-технологией.

Благодаря улучшенной защите от помех и увеличенному радиусу действия устройство "Ростелекома" дает преимущество в скорости до 45% в сравнении с устаревшими моделями (роутеров пятого поколения, а также шестого поколения с чипсетом AX1500). Это особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi-сетей. Интернет "Ростелекома" с таким роутером обеспечивает работу всех сервисов и устройств (а их в семье сегодня может быть не один десяток) на максимальной скорости.

Актуальность перехода на шестое поколение Wi-Fi постоянно растет: если еще несколько лет назад только треть устройств поддерживала данный стандарт, то в ближайшее время доля совместимого оборудования, на котором его преимущества будут очевидны, превысит 70%.

Новые роутеры оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО, разработанном "Электрой" для "Ростелекома", они максимально защищены от киберрисков.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"Мы стараемся опережать требования наших интернет-пользователей к качеству услуг. Сегодня, когда количество домашних устройств с выходом в интернет может исчисляться десятками, запуск серийного производства роутеров нового поколения — логичный шаг. Оборудование, которое производит "Электра", отвечает всем российским и мировым стандартам. Перед тем как предложить устройства клиентам, мы их тщательно испытали в нашем центре исследований и разработок. Роутеры Wi-Fi шестого поколения уже установлены первым клиентам и станут стандартом для домашнего интернета "Ростелекома", закрывая растущие потребности пользователей на годы вперед".

Наталья Щеглова, генеральный директор "Электры":

"Наше производство максимально автоматизировано и оптимизировано, вся продукция проходит строжайший контроль качества, благодаря чему мы уверены в том, что пользователи получают решения высшего стандарта. Мы в постоянном режиме работаем над модернизацией наших линий, в октябре установлено новое оборудование, которое позволило дополнительно масштабировать производство. Мы готовы к реализации новых масштабных проектов в сфере ИТ и телекома в партнерстве с "Ростелекомом".

Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета "Ростелекома". Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции "Тест-драйв", которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов "Ростелекома" в течение 30 дней бесплатно. Настройку нового оборудования проводят специалисты компании.

Подключить домашний интернет от "Ростелекома" можно, оставив заявку на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2