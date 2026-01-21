16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

От качества связи к цифровому искусству: Т2 развивает сеть и поддерживает культурные проекты в Самаре

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мобильный оператор Т2 продолжает развитие сети в Самарской области, уделяя внимание усилению качества связи как в крупных городах, так и в малых населённых пунктах. По словам представителей компании, в условиях нестабильной ситуации в отрасли устойчивость инфраструктуры и надёжная работа сети остаются ключевыми приоритетами.

Фото: Анастасия Орлова

Прошедший год стал непростым для всего рынка связи. На телеком повлияли сразу несколько факторов — процессы импортозамещения, изменения в регулировании и новые требования законодательства. Это, безусловно, затронуло и операторов, и пользователей мобильной связи. В Т2 отмечают, что, именно в таких условиях особенно заметной стала ценность мобильного интернета и цифровых сервисов, которые прочно вошли в повседневную жизнь.

Ограничения мобильного интернета, вводимые в целях безопасности, в Самаре носят точечный характер. В компании подчёркивают, что оператор в данном случае выступает исполнителем требований регулятора и не влияет на принимаемые решения. Несмотря на это, рынок мобильной связи в регионе не демонстрирует стагнации. По данным Т2, в отдельных районах Самары рост интернет-трафика достигает 40%, что говорит о сохраняющемся и растущем спросе на мобильный интернет.

Одним из ключевых направлений работы оператора остаётся импортозамещение. По словам представителей компании, этот процесс носит стратегический характер и реализуется при участии государства и всех крупных операторов связи. В частности, Т2 участвует во внедрении полностью отечественных базовых станций "Булат", поддерживающих стандарты 2G и 4G. Сегодня более 30% всех базовых станций Т2 в России уже работают на этом оборудовании. В Самарской области такие решения находятся на стадии тестирования, их ввод в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

Ещё одним важным шагом стало внедрение российского ядра сети компании "Протей". По словам представителей Т2, весь интернет-трафик Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа сегодня обслуживается на базе отечественного решения. Это повышает устойчивость сети и снижает зависимость от зарубежных технологий.

Наряду с техническим развитием оператор сохраняет фокус на показателе Value for Money — оптимальном соотношении цены и качества услуг. По этому показателю Т2 уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции на рынке и намерена сохранять этот курс в дальнейшем.

Развитие инфраструктуры Т2 сопровождается участием в жизни городов и поддержкой значимых культурных инициатив. Как технологичный оператор, компания делает акцент на проектах, связанных с современным цифровым искусством, где технологии становятся не фоном, а частью художественного процесса.

С 4 по 18 января в Самаре прошла всероссийская выставка цифрового искусства "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2, представленная на территории торгового центра "Гудок". Проект был реализован совместно с независимой командой фестиваля медиаискусства NUR, а Т2 выступила технологическим партнёром экспозиции.

По словам представителей компании, инициатива выросла из фестивальной программы NUR, которая несколько лет развивалась в Казани. Накопленный опыт позволил вывести формат в самостоятельный проект и представить его за пределами одного города. Самарский показ стал пятым в рамках федерального тура, при этом накануне выставка также открылась в Казани.

В рамках экспозиции представлены работы художников, отобранных командой NUR, а посетители могут познакомиться с современными форматами цифрового искусства и попробовать себя в создании отдельных элементов, в том числе 3D-мэппинга. В Т2 отмечают, что такие проекты помогают сделать современное искусство более понятным и доступным для широкой аудитории.

В компании подчёркивают, что участие в подобных инициативах — это способ поддержать развитие современного искусства в регионах и показать, что связь может быть не только инфраструктурой, но и частью культурного процесса. Для абонентов Т2 на посещение выставки действует скидка 30%, что позволяет привлечь к цифровому искусству ещё больше зрителей.

