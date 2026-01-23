В России назвали лидера по качеству голосовой связи

Компания DMTEL провела исследование по качеству голосовой связи в 82 городах России. Согласно комплексной оценке, в которую вошли анализ качества звонков на базе современной технологии VoLTE и традиционной голосовой связи, МегаФон занял лидирующую позицию.
Основой исследования стал 10-месячный драйв-тест, во время которого эксперты преодолели 30 тысяч километров в восьми федеральных округах России и совершили около 328 тысяч голосовых соединений длительностью 120 секунд в сети четырех мобильных операторов.
Так, доля успешных попыток соединений по традиционной голосовой связи у МегаФона составила 98,69%, а среднее время установления голосового вызова оказалось на 24% быстрее, чем у ближайшего конкурента. При этом средняя оценка качества речи (Mean Opinion Score, MOS) во время звонка у оператора оказалась наивысшей — 3,92 балла из 5.
На базе технологии VoLTE, позволяющей совершать звонки и одновременно пользоваться мобильным интернетом с одного устройства, средний балл MOS достиг 4,45 из 5. А доля успешных попыток соединения в сети лидера составила 99,05%.
В течение прошлого года инженеры компании модернизировали на 30% больше базовых станций по всей стране. Кроме того, была существенно обновлена транспортная инфраструктура: теперь волоконно‑оптические линии связи охватывают 89% населённых пунктов, в которых проживают более 10 тысяч человек.
