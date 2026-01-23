16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В России назвали лидера по качеству голосовой связи "Пилар" за год увеличил количество эксплуатируемых антенно-мачтовых сооружений на 22% В Самарской области решат проблему с пробками из большегрузов у Новосемейкино В Самарской области в 2025 году чаще всего покупали смартфоны Xiaomi и Huawei 39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют ИИ

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В России назвали лидера по качеству голосовой связи

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания DMTEL провела исследование по качеству голосовой связи в 82 городах России. Согласно комплексной оценке, в которую вошли анализ качества звонков на базе современной технологии VoLTE и традиционной голосовой связи, МегаФон занял лидирующую позицию.

Основой исследования стал 10-месячный драйв-тест, во время которого эксперты преодолели 30 тысяч километров в восьми федеральных округах России и совершили около 328 тысяч голосовых соединений длительностью 120 секунд в сети четырех мобильных операторов.

Так, доля успешных попыток соединений по традиционной голосовой связи у МегаФона составила 98,69%, а среднее время установления голосового вызова оказалось на 24% быстрее, чем у ближайшего конкурента. При этом средняя оценка качества речи (Mean Opinion Score, MOS) во время звонка у оператора оказалась наивысшей — 3,92 балла из 5.

На базе технологии VoLTE, позволяющей совершать звонки и одновременно пользоваться мобильным интернетом с одного устройства, средний балл MOS достиг 4,45 из 5. А доля успешных попыток соединения в сети лидера составила 99,05%.

В течение прошлого года инженеры компании модернизировали на 30% больше базовых станций по всей стране. Кроме того, была существенно обновлена транспортная инфраструктура: теперь волоконно‑оптические линии связи охватывают 89% населённых пунктов, в которых проживают более 10 тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1