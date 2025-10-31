16+
Общество

Первый пассажирский автобус до аэропорта Курумоч стартует из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 1 ноября аэропорт Курумоч будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением. Об этом сообщил в своем официальном канале MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Запуск новых маршрутов № 222 "Аэропорт Курумоч — Самара" и № 333 "Аэропорт Курумоч — Тольятти" обеспечит жителей и гостей региона доступным и комфортным наземным транспортом. Первые рейсы отправятся от железнодорожного вокзала областной столицы в 6:00 и от ТЦ "Парк Хаус" в Тольятти в 3:35.

Перевозки будут осуществлять ООО "Маяк" и ООО "СамараАвтоГаз". Для этого задействовано 10 автобусов большого класса и повышенной комфортности. Они оснащены кондиционерами, мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отсеками. Маршруты будут работать в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Интервалы движения составят в среднем 1 час в дневное время и 2–2,5 часа ночью.

Автобус № 222 "Аэропорт Курумоч — Самара" преодолевает расстояние до областного центра за 55 минут, следуя от железнодорожного вокзала через центральные магистрали города по трассе М-5. Стоимость проезда составляет 147 руб., провоз багажа — 22 рубля.

Маршрут № 333 "Аэропорт Курумоч — Тольятти" позволит добраться от ТЦ "Парк Хаус" до аэропорта за 70 минут, следуя по направлению от Автозаводского шоссе через Обводное шоссе Тольятти с выходом на федеральную трассу М-5. Стоимость билета — 183 руб. за пассажира и 27 руб. за провоз багажа.

Проект организации новых маршрутов разработан при непосредственном участии Сергея Елхимова, советника регионального министра транспорта и выпускника первого потока программы "Школа героев", запущенной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В рамках своей выпускной работы ветеран СВО представил комплексное обоснование организации регулярного автобусного сообщения между железнодорожным вокзалом Самары и аэропортом. Проект включал анализ пассажиропотока, проработку оптимальных траекторий и интервалов движения, тарифов и интеграции рейсов с другими видами транспорта. Эти решения легли в основу технического задания для перевозчиков.

Накануне запуска первых рейсов врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов проверил готовность подвижного состава и  встретился с водителями. Руководитель ведомства подчеркнул особую значимость проекта в преддверии Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самаре 5–7 ноября.

"Запуск регулярного сообщения с аэропортом — значимый шаг в развитии транспортной инфраструктуры региона. Это решение отвечает на многочисленные запросы жителей и позволяет обеспечить комфортную логистику как для самарцев и тольяттинцев, так и для гостей области. Мы сделаем все необходимое для широкого информирования пассажиров о новых рейсах", — отметил Артур Абдрашитов.

Информирование пассажиров авиарейсов о наличии автобусных маршрутов до двух крупнейших городов Самарской области будет производиться сотрудниками аэропорта по громкой связи. Расписание автобусных рейсов будет размещено на остановке общественного транспорта, расположенной на территории аэровокзала.

Посмотреть расписание движения автобусов также можно на официальных сайтах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и международного аэропорта Курумоч.

"Инициатива, реализованная министерством транспорта Самарской области по запуску новых маршрутов до аэропорта, безусловно, повышает уровень удобства для наших пассажиров и гостей аэропорта, способствуя улучшению условий их обслуживания", — подчеркнул исполнительный директор международного аэропорта Курумоч Михаил Берман.

Запуск новых экспресс-рейсов — часть масштабной программы развития маршрутной сети региона, запущенной по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 г. министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области по просьбам жителей и для повышения комфорта и качества транспортного обслуживания открыло пять новых маршрутов.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

