Первый пассажирский автобус до аэропорта Курумоч стартует из Тольятти

С 1 ноября аэропорт Курумоч будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением. Об этом сообщил в своем официальном канале MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Запуск новых маршрутов № 222 "Аэропорт Курумоч — Самара" и № 333 "Аэропорт Курумоч — Тольятти" обеспечит жителей и гостей региона доступным и комфортным наземным транспортом. Первые рейсы отправятся от железнодорожного вокзала областной столицы в 6:00 и от ТЦ "Парк Хаус" в Тольятти в 3:35.

Перевозки будут осуществлять ООО "Маяк" и ООО "СамараАвтоГаз". Для этого задействовано 10 автобусов большого класса и повышенной комфортности. Они оснащены кондиционерами, мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отсеками. Маршруты будут работать в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Интервалы движения составят в среднем 1 час в дневное время и 2–2,5 часа ночью.

Автобус № 222 "Аэропорт Курумоч — Самара" преодолевает расстояние до областного центра за 55 минут, следуя от железнодорожного вокзала через центральные магистрали города по трассе М-5. Стоимость проезда составляет 147 руб., провоз багажа — 22 рубля.

Маршрут № 333 "Аэропорт Курумоч — Тольятти" позволит добраться от ТЦ "Парк Хаус" до аэропорта за 70 минут, следуя по направлению от Автозаводского шоссе через Обводное шоссе Тольятти с выходом на федеральную трассу М-5. Стоимость билета — 183 руб. за пассажира и 27 руб. за провоз багажа.

Проект организации новых маршрутов разработан при непосредственном участии Сергея Елхимова, советника регионального министра транспорта и выпускника первого потока программы "Школа героев", запущенной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В рамках своей выпускной работы ветеран СВО представил комплексное обоснование организации регулярного автобусного сообщения между железнодорожным вокзалом Самары и аэропортом. Проект включал анализ пассажиропотока, проработку оптимальных траекторий и интервалов движения, тарифов и интеграции рейсов с другими видами транспорта. Эти решения легли в основу технического задания для перевозчиков.

Накануне запуска первых рейсов врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов проверил готовность подвижного состава и встретился с водителями. Руководитель ведомства подчеркнул особую значимость проекта в преддверии Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самаре 5–7 ноября.

"Запуск регулярного сообщения с аэропортом — значимый шаг в развитии транспортной инфраструктуры региона. Это решение отвечает на многочисленные запросы жителей и позволяет обеспечить комфортную логистику как для самарцев и тольяттинцев, так и для гостей области. Мы сделаем все необходимое для широкого информирования пассажиров о новых рейсах", — отметил Артур Абдрашитов.

Информирование пассажиров авиарейсов о наличии автобусных маршрутов до двух крупнейших городов Самарской области будет производиться сотрудниками аэропорта по громкой связи. Расписание автобусных рейсов будет размещено на остановке общественного транспорта, расположенной на территории аэровокзала.

Посмотреть расписание движения автобусов также можно на официальных сайтах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и международного аэропорта Курумоч.

"Инициатива, реализованная министерством транспорта Самарской области по запуску новых маршрутов до аэропорта, безусловно, повышает уровень удобства для наших пассажиров и гостей аэропорта, способствуя улучшению условий их обслуживания", — подчеркнул исполнительный директор международного аэропорта Курумоч Михаил Берман.

Запуск новых экспресс-рейсов — часть масштабной программы развития маршрутной сети региона, запущенной по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 г. министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области по просьбам жителей и для повышения комфорта и качества транспортного обслуживания открыло пять новых маршрутов.