1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа

В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодня порядка 1 млн жителей региона сделали прививку от гриппа. Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжелого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон.

Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025–2026 гг. штаммы вирусов гриппа. Иммунная защита формируется в течение двух недель после прививки.

Сделать прививку жителям области удобно в 137 стационарных пунктах вакцинации, а также в 32 мобильных комплексах, работающих в регионе. Ежедневно вакцину получают порядка 20 тыс. человек. Для обеспечения доступности медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах, организована работа 163 мобильных бригад. В прививочных пунктах можно также вакцинироваться от пневмококковой инфекции и COVID-19.

Региональный минздрав напоминает, что перед вакцинацией обязателен осмотр врача, который определит возможные противопоказания. Временный медотвод предоставляется при острых заболеваниях. После процедуры специалисты рекомендуют продолжать соблюдать меры профилактики: гигиену, ношение масок в общественных местах и ведение здорового образа жизни.

Узнать адреса и график работы пунктов вакцинации можно с помощью интерактивной карты.

Масштабная иммунизация населения проводится в рамках национального проекта "Продолжительная активная жизнь", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.