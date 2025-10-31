1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа

В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодня порядка 1 млн жителей региона сделали прививку от гриппа. Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжелого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон.
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025–2026 гг. штаммы вирусов гриппа. Иммунная защита формируется в течение двух недель после прививки.
Сделать прививку жителям области удобно в 137 стационарных пунктах вакцинации, а также в 32 мобильных комплексах, работающих в регионе. Ежедневно вакцину получают порядка 20 тыс. человек. Для обеспечения доступности медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах, организована работа 163 мобильных бригад. В прививочных пунктах можно также вакцинироваться от пневмококковой инфекции и COVID-19.
Региональный минздрав напоминает, что перед вакцинацией обязателен осмотр врача, который определит возможные противопоказания. Временный медотвод предоставляется при острых заболеваниях. После процедуры специалисты рекомендуют продолжать соблюдать меры профилактики: гигиену, ношение масок в общественных местах и ведение здорового образа жизни.
Узнать адреса и график работы пунктов вакцинации можно с помощью интерактивной карты.
Масштабная иммунизация населения проводится в рамках национального проекта "Продолжительная активная жизнь", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас