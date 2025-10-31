16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре частично перекроют 11 дорог на время форума "Россия — спортивная держава" В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона Синоптики прогнозируют аномальную погоду на ноябрь в Самарской области Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День народного единства С начала года из Самарской области выдворили 547 мигрантов

Общество

Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День народного единства

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 ноября, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня народного единства. На медиафасаде самарской телебашни будет транслироваться символика праздника, триколор, надпись с "Днем народного единства".

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.
Останкинская телебашня покажет поздравительный ролик в цветах флага России.

В акции также участвуют телебашни и мачты Астрахани, Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калуги, Казани, Кирова, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов Российской Федерации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2