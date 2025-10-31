Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День народного единства

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 ноября, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня народного единства. На медиафасаде самарской телебашни будет транслироваться символика праздника, триколор, надпись с "Днем народного единства".