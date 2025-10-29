В Самарской области проходят соревнования по оказанию первой помощи

В Молодежном центре Самарской области стартовал Региональный чемпионат по оказанию первой помощи, который проходит в рамках флагманского проекта "Движения Первых" при поддержке "Российского Красного Креста" и национального проекта "Молодежь и дети". Мероприятие объединило 14 лучших команд из муниципальных образований Самарской области.

"Воспитание ответственного гражданина, готового прийти на помощь, — одна из ключевых задач Движения Первых. Всероссийский проект "Первая помощь" дает практические навыки, которые могут спасти человеческую жизнь. Мы проводим чемпионат в Самарской области уже третий год и видим растущий интерес и уровень подготовки ребят. Они осознанно учатся действовать в стрессовых обстоятельствах, а кто-то из них выбирает помощь другим своей профессией, и это бесценно", — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Перед выходом на региональный этап все участники прошли серьезную подготовку: изучили видеокурс по первой помощи, стали участниками практических мастер-классов и успешно прошли муниципальные отборочные туры.

В этом году расширены возрастные границы участников: добавились соревнования среди студентов СПО и вузов. Как отметил председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Александр Муравец, расширение аудитории — важный шаг к выполнению общенациональной задачи по обучению первой помощи как можно большего числа граждан.

"Перед нами поставлена задача, чтобы каждый человек владел навыками первой помощи. Чемпионат в этом году уникален: впервые он проходит в три потока — для школьников, студентов СПО и вузов. Далеко не во всех регионах такой переход произошел, мы являемся пилотной площадкой. Это, конечно, увеличивает нагрузку на организаторов втрое — как по времени, так и по количеству судей, но это важный и необходимый шаг", — подчеркнул Александр Муравец.

Команды "первого дня" — состоящие из школьников Самарской области — уже продемонстрировали навыки проведения сердечно-легочной реанимации, решили ситуационные задачи, например, по оказанию помощи при отсутствии сознания или сильном носовом кровотечении. Также участники чемпионата пообщались с практиками. О своей работе рассказал инспектор ОПП ФГКУ "Специальное управление ФПС № 39 МЧС России", лейтенант внутренней службы Михаил Заборовский, для которого спасение жизней является профессиональной рутиной.

Оценку выступлений провели профессиональные судьи от организаций-партнеров: Самарского регионального отделения "Российский Красный Крест", регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и медицинского университета "Реавиз". По итогам соревнований победителем признана команда "Перспектива" из школы № 6 Отрадного, которая примет участие во Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Республике Мордовия с 13 по 17 ноября.

"Мы шли к этому целенаправленно и очень рады, что получили возможность защищать честь области. Мы готовы упорно работать дальше, чтобы на Всероссийском чемпионате показать высокий результат и побороться за победу", — поделился участник команды-победителя Андрей Грибанов.

Второе место заняла команда "Лидер" из "Образовательного центра "Лидер" в Кинеле, а команда "Лицеисты" из Исаклинского района заняла третье место.

В этом году чемпионат будет проходить три дня, в ходе которых свои силы также покажут студенты колледжей и вузов Самарской области.