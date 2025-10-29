16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Расписание речной навигации в Самаре на праздники С 5 ноября изменится расписание на переправе Самара - Рождествено В Самарской области беременные студентки получают финансовую помощь В Самаре 7 ноября пройдет традиционный Парад Памяти Прокуратура добивается изъятия у Самары 7,5 тыс. гектаров леса

Общество

В Самарской области проходят соревнования по оказанию первой помощи

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Молодежном центре Самарской области стартовал Региональный чемпионат по оказанию первой помощи, который проходит в рамках флагманского проекта "Движения Первых" при поддержке "Российского Красного Креста" и национального проекта "Молодежь и дети". Мероприятие объединило 14 лучших команд из муниципальных образований Самарской области.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

"Воспитание ответственного гражданина, готового прийти на помощь, — одна из ключевых задач Движения Первых. Всероссийский проект "Первая помощь" дает практические навыки, которые могут спасти человеческую жизнь. Мы проводим чемпионат в Самарской области уже третий год и видим растущий интерес и уровень подготовки ребят. Они осознанно учатся действовать в стрессовых обстоятельствах, а кто-то из них выбирает помощь другим своей профессией, и это бесценно", — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Перед выходом на региональный этап все участники прошли серьезную подготовку: изучили видеокурс по первой помощи, стали участниками практических мастер-классов и успешно прошли муниципальные отборочные туры.

В этом году расширены возрастные границы участников: добавились соревнования среди студентов СПО и вузов. Как отметил председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Александр Муравец, расширение аудитории — важный шаг к выполнению общенациональной задачи по обучению первой помощи как можно большего числа граждан.

"Перед нами поставлена задача, чтобы каждый человек владел навыками первой помощи. Чемпионат в этом году уникален: впервые он проходит в три потока — для школьников, студентов СПО и вузов. Далеко не во всех регионах такой переход произошел, мы являемся пилотной площадкой. Это, конечно, увеличивает нагрузку на организаторов втрое — как по времени, так и по количеству судей, но это важный и необходимый шаг", — подчеркнул Александр Муравец.

Команды "первого дня" — состоящие из школьников Самарской области — уже продемонстрировали навыки проведения сердечно-легочной реанимации, решили ситуационные задачи, например, по оказанию  помощи при отсутствии сознания или сильном носовом кровотечении. Также участники чемпионата пообщались с практиками. О своей работе рассказал инспектор ОПП ФГКУ "Специальное управление ФПС № 39 МЧС России", лейтенант внутренней службы Михаил Заборовский, для которого спасение жизней является профессиональной рутиной.

Оценку выступлений провели профессиональные судьи от организаций-партнеров: Самарского регионального отделения "Российский Красный Крест", регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и медицинского университета "Реавиз". По итогам соревнований победителем признана  команда "Перспектива" из школы № 6 Отрадного, которая примет участие во Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Республике Мордовия с 13 по 17 ноября.

"Мы шли к этому целенаправленно и очень рады, что получили возможность защищать честь области. Мы готовы упорно работать дальше, чтобы на Всероссийском чемпионате показать высокий результат и побороться за победу", — поделился участник команды-победителя Андрей Грибанов.

Второе место заняла команда "Лидер" из "Образовательного центра "Лидер" в Кинеле, а команда "Лицеисты" из Исаклинского района заняла третье место.

В этом году чемпионат будет проходить три дня, в ходе которых свои силы также покажут студенты колледжей и вузов Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2