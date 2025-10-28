Владельца незаконной стоянки в Самаре оштрафовали на 1 млн рублей

В Самаре привлекли к административной ответственности ООО "Инигма" за нарушение правил пользования землей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство обнаружило, что фирма разместила автостоянку площадью более 11,5 тыс. кв. м на участке напротив № 49 на ул. Карла Маркса. При этом у "Инигмы" не было документов на аренду этой земли.

В итоге организации назначили штрафы на сумму 1 млн руб. и обязали оформить договор на землю или освободить участок.