Общество

В России стартовал конкурс для иностранных студентов WOW! RUSSIA

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В России стартовал конкурс WOW! RUSSIA, направленный на формирование сообщества иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, и продвижение российского образования за рубежом.

Конкурс проводится АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского университета дружбы народов (РУДН). Генеральный информационный партнер проекта — ТАСС.

Россия входит в ТОП-10 мировых лидеров по экспорту образования. В отечественных вузах обучаются представители более чем 170 стран мира, а российские университеты входят в число сильнейших по качеству преподавания инженерных, медицинских и гуманитарных дисциплин.

"В последние годы наша страна уверенно расширяет зону своего гуманитарного влияния, в том числе — наращивая образовательное присутствие в мире. В российских университетах обучаются уже более 414 тысяч иностранных студентов. Среди них немало творческих молодых людей, подробно рассказывающих в социальных сетях о своем личном опыте жизни и учебы в нашей стране. Это вызывает живой отклик у их аудитории, способствует росту узнаваемости российских университетов. Поэтому Минобрнауки России традиционно поддерживает иностранных студентов-блогеров. Благодарен АНО "Национальные приоритеты" за идею проведения для них отдельного конкурса. Уверен, что он привлечет к себе внимание и станет хорошим инструментом выявления талантов. Призываю всех студентов-иностранцев не упускать возможности и обязательно попробовать силы в отборе. Желаю вам удачи!" — отметил заместитель министра образования и науки Константин Могилевский.

Создание активного международного студенческого сообщества внутри страны — одно из направлений работы по продвижению российского образования за рубежом. Важно, чтобы иностранные студенты делились своими впечатлениями об учебе и жизни в России в социальных сетях, рассказывали о вузах, городах и культурных возможностях, тем самым укрепляя имидж России как страны открытого, современного и качественного образования.

Именно для этого запущен конкурс WOW! RUSSIA — конкурс, который объединяет иностранных студентов, обучающихся в России. Участники создают медиаматериалы о своей жизни, учебе и культурных впечатлениях, публикуют их в социальных сетях на родном языке и делятся личным опытом получения образования в России.

"Иностранные студенты становятся важной частью университетской жизни и амбассадорами российского образования за рубежом. Через конкурс WOW! RUSSIA мы хотим дать им возможность рассказать о своем опыте учебы и жизни в России на своих языках — искренне, через собственные истории. Такие проекты не только формируют международное сообщество студентов, но и помогают миру увидеть современную Россию — открытую, сильную в науке и образовании", — отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Конкурс проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

