16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В минстрое рассказали, на каких станциях метро появятся новые переходы и вестибюли Первые волонтеры уже начали подготовку к старту форума "Россия - спортивная держава" В Южном городе-2 установили автоматический пост контроля воздуха В Самаре разработают проект дальнейшего восстановления Хлебной площади Архитекторы назвали главную проблему Самары

Общество

В минстрое рассказали, на каких станциях метро появятся новые переходы и вестибюли

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В министерстве строительства Самарской области анонсировали обновление нескольких станций метро. В соцсети Вконтакте ведомство рассказало, где планируются новые выходы, пересадки и удобные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) и запустило несколько опросов для жителей.

"В ближайшие годы мы планируем серьезные улучшения первой линии: новые переходы, транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), удобные выходы и комфортные станции", — прокомментировали в минстрое.

Так, в планах построить переход со станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги в вестибюль № 1 станции метро Кировская. Это позволит удобно пересаживаться между метро, автобусами и трамваями.

На ст. Московская появятся дополнительные выходы (№№ 3, 4, 5) и ТПУ.

"В настоящий момент пересадка на автобусы в город доступна только в одном направлении. Создание дополнительных выходов и удобного ТПУ сделает поездки более комфортными для всех", — сообщили в министерстве строительства.

Свой ТПУ должен появиться и на ст. Российской, чтобы пассажиры могли легко менять маршрут. Кроме того, планируется построить второй вестибюль на ст. Гагаринская.

"Станция сильно загружена, особенно в часы пик. Строительство второго вестибюля позволит распределить потоки пассажиров и сделать поездки комфортнее", — заключили в ведомстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2