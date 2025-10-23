В минстрое рассказали, на каких станциях метро появятся новые переходы и вестибюли

В министерстве строительства Самарской области анонсировали обновление нескольких станций метро. В соцсети Вконтакте ведомство рассказало, где планируются новые выходы, пересадки и удобные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) и запустило несколько опросов для жителей.

"В ближайшие годы мы планируем серьезные улучшения первой линии: новые переходы, транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), удобные выходы и комфортные станции", — прокомментировали в минстрое.

Так, в планах построить переход со станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги в вестибюль № 1 станции метро Кировская. Это позволит удобно пересаживаться между метро, автобусами и трамваями.

На ст. Московская появятся дополнительные выходы (№№ 3, 4, 5) и ТПУ.

"В настоящий момент пересадка на автобусы в город доступна только в одном направлении. Создание дополнительных выходов и удобного ТПУ сделает поездки более комфортными для всех", — сообщили в министерстве строительства.

Свой ТПУ должен появиться и на ст. Российской, чтобы пассажиры могли легко менять маршрут. Кроме того, планируется построить второй вестибюль на ст. Гагаринская.

"Станция сильно загружена, особенно в часы пик. Строительство второго вестибюля позволит распределить потоки пассажиров и сделать поездки комфортнее", — заключили в ведомстве.