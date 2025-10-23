16+
Спорт

Первые волонтеры уже начали подготовку к старту форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Подготовка к XIII международному спортивному форуму "Россия — спортивная держава" переходит в финальную стадию. Первые волонтеры уже начали выполнять свои задачи на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтеров форума "Россия - спортивная держава"

Первыми приступили к делу волонтеры аккредитации. С 18 октября они помогают в аккредитации технического персонала и организаторов форума. В течение следующих двух недель к ним присоединятся волонтеры, отвечающие за другие направления. Основная часть добровольцев приступит к выполнению своих задач 5 ноября, в день старта форума.

"Именно волонтеры оргкомитета первыми начинают свою деятельность и задают ритм всей подготовке форума. Аккредитация — одна из самых ответственных функций. От слаженной работы команды зависит, насколько оперативно участники смогут получить доступ на площадки проведения мероприятия. Именно от них зависят первые впечатления участников и гостей форума, поэтому важно качественно подготовиться к их встрече в Самарской области", — рассказала заместитель руководителя Центра привлечения и подготовки волонтеров форума "Россия — спортивная держава" Анастасия Копьева.

Юлия Косяк, волонтер форума, уже помогает в аккредитации.

"С первых дней мы активно участвуем в организации форума: помогаем в аккредитации технического персонала, сверяем списки, знакомимся со схемой работы нашей службы, чтобы уже на старте форума быть максимально готовыми встречать участников. Очень интересно быть с самого начала этого процесса. Чувствуешь, что становишься частью большой команды", — поделилась она.

Всего на площадках Самары и Тольятти будут задействованы 1 000 волонтеров. Корпус формируется по двум направлениям: волонтеры организационного комитета и волонтеры города-организатора. Первые помогают на площадках форума, вторые — ориентироваться в городе, консультируют на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и на объектах спортивной программы. Сейчас проходят последние этапы собеседований и обучения, после чего будет полностью сформирован волонтерский корпус.

XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Форум проводится по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Самарской области.

